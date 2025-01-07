Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Devlet Hastanesi’nin 2024 yılına ait vatandaşlara verilen sağlık hizmetinin istatistikleri belli oldu.

90 yatak kapasiteli Gazipaşa Devlet Hastanesinde, 1 Ocak -31 Aralık 2024 tarihleri arasında 263 bin 669’u Türk, 578’i yabancı olmak üzere toplam 264 bin 247 vatandaş, poliklinik başvurusu yaparak çeşitli branşlarda sağlık hizmetinden faydalandı. Hastanenin acil bölümü ise 124 bin 730’u Türk, 852’si yabancı olmak üzere toplam 125 bin 582 hastaya hizmet verdi. Böylece 1 yılda poliklinik ve acile gelen toplam hasta sayısı ise 389 bin 829 olarak kayıtlara düştü.