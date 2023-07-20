Antalya’nın Gazipaşa ilçe Devlet Hastanesinde; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın öncülüğünde hayata geçecek KABEV Projesi önümüzdeki aylarda ihaleye çıkacak. Proje tamamlandığında hastanede yüzde 30 enerji tasarrufu sağlanacak.

Gazipaşa Devlet Hastanesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ana uygulayıcısı olduğu Dünya Bankasınca kredi desteği sağlanan Kamu Binalarında Deprem Dayanımı ve Enerji Verimliliği (KABEV) Projesi’ni hayata geçirmişti. Resmi işlemleri büyük ölçüde tamamlanan projede önümüzdeki aylarda ihaleye çıkılacak. Proje kapsamında Gazipaşa Devlet Hastanesi’nde enerji verimliliğinin artırılması için hastane binasının çatısına Güneş Enerji Santralleri (GES) kurulacak. İhalenin ardından 240 günde tamamlanacak proje ile Gazipaşa Devlet Hastanesinde yıllık yüzde 30 enerji tasarrufu sağlanacak.