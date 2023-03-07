Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gazipaşa’ya gelen 3 bin 230 afetzededen 2 bin 841’i Gazipaşa Devlet Hastanesi’nden sağlık hizmeti aldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gazipaşa’ya gelen 3 bin 230 afetzededen 2 bin 841’i Gazipaşa Devlet Hastanesi’nden sağlık hizmeti aldı.

6 Şubat’ta meydana gelen ve tüm ülkeyi sarsan deprem felaketinin ardından afet bölgesinden tahliye edilenlere kucak açan Gazipaşa, verdiği sağlık hizmetiyle de fark ediliyor. Depremin ilk gününden bu yana yerleştirilen ve her geçen gün artan depremzede sayısının resmi kayıtlara göre 3 bin 230’ya yükseldiği ilçede, 2 bin 841 kişi de Gazipaşa Devlet Hastanesi’nden sağlık hizmeti aldı. Kahramanmaraş başta olmak üzere Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinden Gazipaşa’ya getirilen depremzedelerin 1285’i Gazipaşa Devlet Hastanesi acil servisinde tedaviye alındı. 1428 depremzedenin poliklinik hizmeti aldığı hastanede 78 kişiye yatış yapıldı ve 50 kişiye de ameliyat hizmeti verilerek tedavi edildi.

Sağlık hizmeti yanında hasta ve yakınlarının yiyecek-içecek (sıcak çorba, çay) ve giyecek ihtiyaçlarını da karşılayan Gazipaşa Devlet Hastanesi ilçede ikamet eden depremzedeler için ayrıca hastane çalışanları tarafından ‘Temel İhtiyaç Kolisi’ hazırlayıp dağıtımını yaptı.