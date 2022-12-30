Antalya’nın Gazipaşa ilçesine kazandırılması hedeflenen yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere Ankara’ya giden Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan’la görüştü. Kaymakam Altun, ilçeye ’tropikal meyve bahçesi’ kazandırılması, Delik Deniz’e halk plajı ve yürüyüş yolu yapılması konularında Bakan Kirişçi ve Bakan Yardımcısı Alparslan’dan söz aldı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesine kazandırılması hedeflenen yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere Ankara’ya giden Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan’la görüştü. Kaymakam Altun, ilçeye ’tropikal meyve bahçesi’ kazandırılması, Delik Deniz’e halk plajı ve yürüyüş yolu yapılması konularında Bakan Kirişçi ve Bakan Yardımcısı Alparslan’dan söz aldı.

Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, Gazipaşa’ya kazandırılması amaçlanan yatırımlar hakkında fikir alışverişinde bulunmak üzere Ankara’da görüşmeler yaptı. Kaymakam Altun, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan’la görüştü. İlk olarak Tarım ve Orman Bakanlığında Bakan Kirişçi ile baş başa görüşme gerçekleştiren Kaymakam Altun, Koru Mahallesi’nde yapılması planlanan ’tropikal meyve bahçesi’ hakkında Bakan Kirişçi’yle fikir alışverişinde bulundu. Gazipaşa’nın ülke tarımına sağladığı katkı hakkında Bakan Kirişçi’ye bilgi aktaran Altun, ilçede çok sayıda tropikal meyve yetiştiğini ve Gazipaşa’da yetişen bu ürünlerin, hayata geçirilecek ’tropikal meyve bahçesi’ ile ilçenin tanıtımına katkı sağlayacağını belirtti.

Delik Deniz’e halk plajı

Kaymakam Altun, Tarım ve Orman Bakanlığında yaptığı görüşmelerin ardından, Gazipaşa’ya yapılacak turizm yatırımlarını görüşmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına gitti. Burada, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan’la bir araya gelen Altun, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretçi akınına uğrayan Güney Mahallesi’ndeki Delik Deniz olarak bilenen Kral Koyu’yla ilgili Alparslan’a bilgi verdi. Delik Deniz’in çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırladığını dile getiren Kaymakam Altun, koya gelen ziyaretçilerin fiziki altyapı yetersizliği nedeniyle zorlandığına vurgu yaptı. Koya yapılacak yürüyüş yolu ve halk plajı ile ziyaretçilerin rahat bir nefes alacağına dikkat çeken Kaymakam Altun, Kültür ve Turizm Bakanlığından bu konuda yardım beklediklerini belirtti. Bölgenin tarihi ve coğrafi özellikleri hakkında Bakan Yardımcısı Alparslan’a bilgi veren Altun, Alparslan’dan yapılacak çalışmalar için söz aldı.