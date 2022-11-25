Antalya’da, Gazipaşa Belediyesinin makam odasındaki koltuk takımları ve veznede bulunan yüklü miktardaki nakit para haczedildi. Haciz işleminde ayrıca Başkan Yılmaz’ın makam aracı ile birlikte 5 araca yakalama kararı çıkartılıp, belediyenin banka hesaplarına bloke konulduğu bildirildi.

Antalya’da, Gazipaşa Belediyesinin makam odasındaki koltuk takımları ve veznede bulunan yüklü miktardaki nakit para haczedildi. Haciz işleminde ayrıca Başkan Yılmaz’ın makam aracı ile birlikte 5 araca yakalama kararı çıkartılıp, belediyenin banka hesaplarına bloke konulduğu bildirildi.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde CHP’li belediyeye 1995 yılından bu yana devam eden davayla ilgili haciz işlemi uygulandı. Gazipaşa Turizm Ticaret Limited Şirketi ortağı Mesut Aytekin’in, Gazipaşa Belediyesi aleyhine açtığı dava sonucunda Konya 12. Ceza Mahkemesince, Gazipaşa Belediyesine ait ve kamuya tahsis edilmemiş, aralarında bugünkü Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz’ın makam aracının da bulunduğu 5 araç için haciz kararı çıkardı. Haciz işlemini yapmak için Gazipaşa Belediyesine gelen Aytekin’in avukatları, araçları Gazipaşa Belediyesi’nde bulamadı. Bunun üzerine Gazipaşa Belediyesinin makam odasındaki koltuk takımları ve veznede bulunan yüklü miktardaki nakit para haczedildi. Başkan Yılmaz’ın makam aracı ile birlikte 5 araca yakalama kararı çıkartılıp, belediyenin banka hesaplarına bloke konuldu. Malları Gazipaşa Belediyesi’nde bırakan avukatlar, yediemin olarak Gazipaşa Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Adem Kaya’yı gösterip, Gazipaşa’dan ayrıldı. Hacze neden olan borcun ise, 16 milyon TL’nin üzerinde olduğu öğrenildi.

Avukat: “Gazipaşa Belediyesi’ni haczetme zorunluluğu ortaya çıktı”

Konuya ilişkin açıklama yapan Gazipaşa Turizm Ticaret Limitet Şirketi avukatı Ayşegül Vural, “Gazipaşa Belediyesi ile müvekkil şirketimiz olan Gazipaşa Turizm Ticaret Limitet Şirketi ortaklığında Kombi Tatil Kenti adı altında 3 bin 600 devre mülke hitap eden bir şirket kuruluyor. Bunun sonucunda da Kombi Tatil Kenti yapılıyor. Müvekkil şirket parasını ödeyerek Gazipaşa Belediyesinden taşınmaz satın alıyor. Almış olduğu taşınmazı daha sonra Gazipaşa Belediyesi’nin hukuk dışı eylemleri yüzünden tekrar Gazipaşa Belediyesine geçiriliyor. Bunun neticesinde de yapılmış olan devre mülkler Gazipaşa Belediyesi tarafından yıkılıyor. Sonrasında da müvekkil ve devre mülkü alan üçüncü kişiler mağdur ediliyor. Müvekkil şirket, mağdur edilişini önleyebilmek için Gazipaşa Belediyesi’ne dava açmış ve bu davayı kazanmıştır. Bunun neticesinde de icra takibi başlatıldı. İcra takibinde de gelinen süreçte Gazipaşa Belediyesi’ni haczetme zorunluluğu ortaya çıktı. Sabah bir yakalama kararı çıkardık araçlarına. Kamuya tahsis edilmemiş araçlarına. Ancak sabah gelinen süreçte araçların yok olduğunu gördük, bugün Gazipaşa Belediyesi’ni haciz ettik” dedi.

Kombi davası

Gazipaşa’nın Pazarcı Mahallesi, Selinus Sahili’nde bulunan Kombi Tatil Sitesi inşaatı, eski Belediye Başkanı Ali Güzel zamanında 5 katlı 16 blok olarak ruhsatlandırıldı. İnşaat daha sonra yine Ali Güzel zamanında mühürlenmiş, eski Belediye Başkanlarından Bekir Akyol döneminde ise Kombi’nin tapu iptali için dava açılmıştı. Geçmiş dönem Belediye Başkanı Cemburak Özgenç döneminde de Kombi inşaatının yapıldığı arazinin tapu tescili belediye adına yapılmıştı. Kombi’den daire satın alan vatandaşların itirazları üzerine Konya Asliye Hukuk Mahkemesi, vatandaşların mağdur olmasının sorumlusu olarak belediyeyi göstermiş, Yargıtay da kararı onamıştı. Alınan karar sonucunda, Gazipaşa Belediyesi tazminat ödemeye mahkum edilmişti.