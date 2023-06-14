Gazipaşa-Alanya Havalimanını mayıs ayında iç ve dış hatlarda toplamda 70 bin 746 yolcu kullandı. 2023 yılı ocak-mayıs arası dönemde ise havalimanını kullanan yolcu sayısı 248 bin 137 olarak açıklandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, Gazipaşa-Alanya Havalimanını 70 bin 746 yolcu kullandı. Mayıs ayında Gazipaşa-Alanya Havalimanını kullanan yolcuların 81 bin 291’ini iç hatlar, 26 bin 303’ünü ise dış hat yolcuları oluşturdu. Mayıs ayında havalimanını kullanan ise toplam yolcu sayısı ise 107 bin 594’e ulaştı. 2023 yılında Gazipaşa-Alanya Havalimanını kullanan toplam yolcu sayısı ise 248 bin 137 olarak kayıtlara geçti. Bu yıl havalimanın hizmet verdiği yolcuların 177 bin 53’ünü iç hatlar, 71 bin 84’ünü ise dış hat yolcuları oluşturdu.

İşte ay ay yolcu sayısı

2023 yılı turizm sezonunun açılması Gazipaşa-Alanya Havalimanında da hissedildi. Ocak ve şubat ayında toplam 13 bin 693 yolcunun kullandığı havalimanını mart ayında 15 bin 362, nisan ayında 15 bin 726, mayıs ayında da 26 bin 303 dış hat yolcusu kullandı. Ocak ayında havalimanını kullanan iç hat yolcusu 33 bin 310, şubat ayında 15 bin 288, mart ayında 37 bin 164, nisan ayında 36 bin 848, mayıs ayında ise 81 bin 291 olarak kaydedildi.

Havalimanına 5 aylık dönemde 2 bin 117 uçak iniş yaptı

Gazipaşa-Alanya Havalimanına ocak ve mayıs dönemleri arasında iç ve dış hatlarda toplam 2 bin 117 uçak iniş gerçekleştirdi. Bu dönemlerde yapılan uçuşların bin 587’sini iç hat, 530’unu ise dış hatlar oluşturdu.