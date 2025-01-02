Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Gazipaşa-Alanya Havalimanı 1 yılda iç hatlarda 481 bin 635, dış hatlarda ise 569 bin 973 olmak üzere toplam 1 milyon 51 bin 608 yolcuya hizmet verdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nın 2024 yılına ait uçuş ve yolcu istatistikleri açıklandı. 1 Ocak- 31 Aralık 2024 tarihlerini kapsayan istatistiğe göre; Gazipaşa -Alanya Havalimanı’nda iç hatlarda 481 bin 635, dış hatlarda ise 569 bin 973 olmak üzere toplam 1 milyon 51 bin 608 yolcuya hizmet vererek, dış hatlar yolcu trafiğinde Türkiye’nin en çok tercih edilen 9’ncu havalimanı oldu.

14 havayolu şirketi ile 13 ülke ve 24 destinasyona hizmet veren Gazipaşa-Alanya Havalimanı, 2024 yılında 7 bin 36 uçuşa da ev sahipliği yaptı.