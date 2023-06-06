Gaziosmanpaşa’nın en işlek caddelerinden olan Salihpaşa Caddesi, Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin yürüttüğü prestij cadde çalışmaları çerçevesinde yenileniyor. Cadde; yeni asfaltı, kaldırımları, bisiklet yolları, araç park alanları, yeşil alanları ve estetik aydınlatma sistemi ile Gaziosmanpaşa Meydanı’na yakışır hale getiriliyor.

Prestij cadde konseptinin uygulandığı Salihpaşa Caddesi’nde asfalt yenileme çalışmasının yanı sıra tretuvar çalışması ile kaldırımlar, yayalar için daha güvenli hale getiriliyor. Cadde üzerinde düzensiz parklanmanın önüne geçmek ve araçların daha nizami şekilde park edilmesini sağlamak amacıyla cadde kenarlarına çapraz park alanları yapılıyor.

Bisiklet yolu, oturma alanları, dekoratif aydınlatma

Tüm ihtiyaçlar düşünülerek tasarlanan caddede, bisiklet kullananlar için güvenli şerit oluşturma adına yeni bisiklet yolu yapılıyor. Aydınlatma sisteminin de baştan aşağı yenilenerek daha modern ve dekoratif hale getirileceği Salihpaşa Caddesi’nde, vatandaşların dinlenip, vakit geçirebileceği oturma alanları ve peyzaj çalışmalarıyla yeni yeşil alanlar oluşturuluyor.

“Gaziosmanpaşa’ya farklı bir konsept oluşturmaya çalışıyoruz”

Caddedeki çalışmaları yerinde inceleyen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Gaziosmanpaşa gelişiyor, güzelleşiyor. Bir yandan kentsel dönüşümle Gaziosmanpaşa’yı geliştirirken, diğer yandan özellikle meydan lokasyonlarımızda yaptığımız çalışmalarla Gaziosmanpaşa’ya farklı bir konsept oluşturmaya çalışıyoruz. Burada bir kentsel tasarım proje çalışması yaptık. Salihpaşa Caddesi, inşallah ilçemizin yoğunluğunun büyük bir kısmını barındıracak bir cadde olarak hizmet verecek. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.