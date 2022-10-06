Gaziosmanpaşa’daki İETT peronlarında otobüsün radyatörüne su dolduran şoföre, perona yanaşırken bilinmeyen bir nedenle kayan başka bir İETT otobüsü çarpmıştı. İki aracın arasında sıkıştığı yerden çıkarılan şoför, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gaziosmanpaşa’daki İETT peronlarında otobüsün radyatörüne su dolduran şoföre, perona yanaşırken bilinmeyen bir nedenle kayan başka bir İETT otobüsü çarpmıştı. İki aracın arasında sıkıştığı yerden çıkarılan şoför, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Madalyon Sokak’ta bulunan İETT otobüs peronlarında saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, 34 AL 7196 plakalı İETT otobüsünün şoförü İrfan Tunç radyatöre su doldurmak için aracın arkasına geçmiş, bu sırada durağa yanaşmaya çalışan 34 AR 8727 plakalı İETT otobüsü, bilinmeyen bir nedenle kayarak İrfan Tunç’a çarpmıştı. İki otobüsün arasına sıkışan Tunç, kazayı gören şoförlerin araçları hareket ettirmesiyle kurtarılmıştı. Ağır yaralanan İrfan Tunç sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Talihsiz adam kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tunç’a çarpan İlham’i T. isimli İETT şoförü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.