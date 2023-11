Gaziosmanpaşa’da karalahana çorbası ve mısır ekmeğinin dağıtıldığı etkinliğe katılan vatandaşlar, Yenikapı’da 2-5 Kasım tarihlerinde yapılacak Trabzon Memleket Günleri’ne davet edildi.

Yenikapı’da 2-5 Kasım tarihlerinde yapılacak Trabzon Memleket Günleri öncesi, Trabzon Dernekleri Federasyonu Gaziosmanpaşa meydanda vatandaşlara karalahana çorbası ve mısır ekmeği dağıttı. Vatandaşlar, kemençe ve horon eşliğinde Yenikapı’daki Trabzon Memleket Günleri’ne davet edildi. Programa Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Trabzon Dernekler Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu ve vatandaşlar katıldı. Programda Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu beraber önce horon oynadı. Usta ve Şatıroğlu, karalahana çorbası ve mısır ekmeğinin tadına bakıp test ettikten sonra vatandaşlara karalahana çorbası ve mısır ekmeği dağıttı.

Kahramanmaraş depremi, dayanışmanın, kaynaşmanın, paylaşmanın ne olduğunu gösterdiğini söyleyen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta “Karadeniz fırtınası bu hafta sonu Yenikapı’da esmeye herhalde devam edecek. 2-5 Kasım arasında Trabzon etkinliklerinin yapılacağı meydana tüm halkımızı davet ediyoruz. Bugün federasyon başkanımızla birlikte o gün orada ikram etmeyi planladığımız Karadeniz’e özgü, Trabzon’a özgü lahana ve mısır ekmeğinin lansmanını ve testini yaptık. Baktık lezzetli mi? İkram edilebilir mi? Ön incelemeden geçti. Onun için biz hem lahana ve mısır ekmeği başta olmak üzere Trabzon’umuzun güzel ürünlerini ve etkinliklerini orada görmek ve tatmak için tüm hemşehrilerimizi, Karadenizli hemşehrilerimizi, İstanbullu hemşehrilerimizi, İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımızı özellikle Trabzon’un etkinliklerini ve ürünlerini tanımaya ve tatmaya, Yenikapı’ya davet ediyoruz. Orada bekliyoruz. İnşallah aklımıza da orada bizle bir arada olmak ve Trabzon’un havasını burada yaşamak. Karadeniz havasını yaşamak, Karadeniz’le birlikte İstanbul’u orada buluşturmak, pekiştirmek, bir arada birlikte yaşama kültürünü geliştirmek için oradayız. İstanbul’da tabii her yöreden hep her bölgeden insanlarımız var. Bize Kahramanmaraş depremi, dayanışmanın, kaynaşmanın, paylaşmanın ne olduğunu gösterdi. Onun için bize biz her zaman lazımız. Bugün Trabzon geçen hafta Adıyaman, ondan sonra Malatya ve diğer bütün illerimizin orada ve havalimanında etkinlikleri var. Biz de buraya vatandaş olarak hem de sorumlular olarak, siyasi olarak, STK’lar olarak katılmaya, azami gayret gösteriyoruz. Vatandaşlarımızı da fırsatı ve zamanı olanlara da buraya katılma davet ediyoruz” dedi.

Bütün İstanbul’u ‘komşunu da al da gel’ sloganı ile çağıran Trabzon Dernekler Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu, “Değerli kıymetli başkanıma çok teşekkür ediyorum. Her etkinliğimize, bize sahip çıkan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımız Sayın Hasan Tahsin Usta’ya huzurlarınızda bir kere daha şahsım ve kurumum adına çok teşekkür ediyorum. Gayet güzel özetledi. Kıymetli başkanım, eksik olmasın. Bütün halkımızı 2-5 Kasım tarihleri arasında Yenikapı’da Trabzon günlerine bekliyoruz. Farklı bir özelliğimiz daha var Türkiye’de kardeş vilayeti olan iki şehir var. Maraş ve Trabzon 2 kardeş vilayet. Bu etkinliğimizi yapıyor. Bir tarafımıza halaylar, öbür tarafımızda horonlar ve bütün İstanbul’u komşunu da al da gel. Sloganıyla beraber Yenikapı’da 2-5 Kasım tarihleri arasında bekliyor. Bütün herkesi buradan selamlarımı iletiyorum” diye konuştu.