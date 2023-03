Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı arifesinde ilçedeki lokanta ve fırınları denetledi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce gerçekleştirilen denetimlerde lokanta ve fırın gibi işletmelerde hijyen şartlarının sağlanıp sağlanmadığı, fırınların ve ocakların temiz olup olmadığı, personelin el temizliği ve kullanılan malzemelerin hijyenik olup olmadığı denetlendi. Fırınlarda ise denetimler çerçevesinde ekmeklerin gramajı ölçüldü. Gaziosmanpaşa’da lokanta işletmecisi olan Şakir Karsavuran, “Ramazana yaklaştık. Ramazan günlerinde Sayın Gaziosmanpaşa Belediyesi ve bütün personelini, zabıta amirlikleri gıda, tüzüğüne uygun bir şekilde, her ay düzenli bir şekilde denetlemeler yapılır burada. Burada her gün çıkan kişilik yemekler, insanlarımıza sunumu, kaliteyi yerinde yemeye davet ediyoruz. Hijyenik bir şekilde insanlara sunumunu yapıyoruz. Önemli olan Gaziosmanpaşa gibi bir belediyenin denetlemelerini yapıp, burada sağlıklı bir şekilde insanlara ürünleri sunmak. Her şey insanlarla güzel” dedi.

Gaziosmanpaşa zabıtalarından Sercan Aytaç ise, “Her zaman olduğu gibi Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Gaziosmanpaşa Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan fırın lokanta gibi bu insanların sürekli ihtiyaçlarını giderdiği, iş yerlerinde denetimlerimize başladık. Denetimlerimize sıklaştırdık. Bu istikamette şu an bulunduğumuz mekanda da gerekli denetimleri yaptık. Üretim alanındayız şu anda. Şefimiz yemeklerini yapıyor. Hijyen açısından herhangi bir problem yok. Bu istikamette teşekkür ediyoruz. Denetimlerimiz devam edecek” şeklinde konuştu.

Gaziosmanpaşa Belediyesi zabıta ekiplerinin Ramazan ayı boyunca fırın, market ve lokantalara yönelik denetimlerin devam edeceği bildirildi.