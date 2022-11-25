Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçede görev yapan bin öğretmenin davet edildiği program ile Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçede görev yapan bin öğretmenin davet edildiği program ile Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın öğretmenlerle bir araya geldiği gecede, ünlü grup İmera’nın verdiği konserle öğretmenler unutulmaz bir gece yaşadı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, İlçede görev yapan bin öğretmenin davetli olduğu yemekli program ile Öğretmenler Günü’nü kutladı. Kültür işleri biriminin yaptığı sürpriz organizasyonuyla Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın lise öğretmeni Özcan Eraydın, programa davet edildi. Başkan Usta’ya sürpriz yapıldı. Usta, lise öğretmenini karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi ve öğretmenine sarılarak hasret giderdi. Emekli edebiyat öğretmeni Eraydın’a eski öğrencisi Belediye Başkanı Usta tarafından plaket verildi. Gecede, Gaziosmanpaşa ilçesinde görev yapan en genç ve en yaşlı öğretmenlere de plaket takdim edildi. Öğretmenler, programın sonunda düzenlenen İmera konseriyle unutulmaz bir Öğretmenler Günü yaşadı.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Tüm toplum tarafından özellikle de eğitim camiası tarafından yad edildi Öğretmenler Günü. İlçemizde yaklaşık 5 bin civarında öğretmenimiz var. Öğretmenlerimizle birlikte bu akşam Öğretmenler Günü anısına bir yemek etkinliğinde bir aradayız. Öğretmen deyince akla ne gelir sorusunun cevabı o kadar çok ki bunu peş peşe saysak hayatımızda öğretmenlerin dokunduğu her alanı bulmak mümkün. Öğretmen bir meslek, bir mesai harcama işi, hayatı geçirmek için bir yerlerde çalışmak maddiyat elde etmek de değildir. Bunların dışında kalan her şey öğretmenliktir. Biz Öğretmenler Günü vesilesiyle başta Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz olmak üzere burada minnetle şükranla yad ediyoruz. Bugün aramızda bulunamayan öğretmenlerimize de dua ediyoruz. Başta hayatımı kazanmamda yardımcı olan bütün öğretmenlerime ayrıca Türkiye’nin bütün öğretmenlerine sevgiler saygılar gönderiyorum. İyi ki varlar” dedi.