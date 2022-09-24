Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte okul kantinlerinde denetimler gerçekleştirdi. Öğrencilerin okulda sağlıklı gıda tüketmeleri ve hijyenik ortamlarda alışveriş yapmaları için kantin denetimlerinin yıl boyunca devam edeceği öğrenildi. Denetimlere ilişkin konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Usta, "Zabıta arkadaşlarımızla beraber bu dönemde daha fazla sahada olacağız” dedi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte okul kantinlerinde denetimler gerçekleştirdi. Öğrencilerin okulda sağlıklı gıda tüketmeleri ve hijyenik ortamlarda alışveriş yapmaları için kantin denetimlerinin yıl boyunca devam edeceği öğrenildi. Denetimlere ilişkin konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Usta, "Zabıta arkadaşlarımızla beraber bu dönemde daha fazla sahada olacağız” dedi.

2022-2023 eğitim-öğretim yılının açılmasının ardından Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerinde denetimlere başladı. Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da ekiplerle birlikte kantinleri denetledi. Gıda ürünlerini tek tek inceleyen ekipler, ürünlerin ‘okul gıdası’ standartlarına uygun olup olmadığına baktı. Son tüketim tarihi ve etiket kontrolü de yapan zabıta ekipleri, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, hijyen, çalışma ortamı gibi konularda denetimler gerçekleştirdi. Öğrenci sağlığını tehdit eden ürünlerin satışına müsaade etmeyen ekipler, yönetmeliğe aykırı hareket eden kantincilere ise cezai işlem uyguladı.

“Bu denetimleri okullarımızda sık sık yapmak istiyoruz”

Denetimler hakkında bilgi veren Başkan Usta, “Yeni eğitim-öğretim yılı başladı. Umarım sağlıklı ve başarılı geçer. Bir pandemi dönemi atlattık. Dolayısıyla bu dönem daha hassas olmak zorundayız. Gerek okullarda çalışan arkadaşlarımız gerekse işletme sahiplerimiz duyarlılık gösteriyorlar. Biz de belediye olarak zabıtamız ile birlikte bu denetimleri artırmayı planlıyoruz. Hem hijyen yönünden hem kurallara uyma yönünden bu denetimleri okullarımızda sık sık yapmak istiyoruz. Hem çocuklarımızın bu konudaki güvenini artırmak ve işletmelerimizin daha sağlıklı ortamlarda hizmet sunmasını sağlamak adına zabıta arkadaşlarımızla beraber bu dönemde daha fazla sahada olacağız” dedi.