Gaziosmanpaşa’da Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve TOKİ eliyle başlatılan kentsel dönüşüm projeleri devam ediyor. Şimdiye kadar ilçede bin 81 bağımsız birimin anahtar teslimi yapıldı.

Gaziosmanpaşa’da Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve TOKİ eliyle başlatılan kentsel dönüşüm projeleri devam ediyor. Şimdiye kadar ilçede bin 81 bağımsız birimin anahtar teslimi yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve TOKİ eliyle başlatılan kentsel dönüşüm projelerinde, 4 mahalle 5 alt bölgede 5 bin 265 konut, 110 ticari birim olmak üzere toplam 5 bin 375 bağımsız birimin üretimi devam ediyor. Şimdiye kadar bin 81 bağımsız birim hak sahiplerine teslim edilirken, Ocak ayı içerisinde 842 bağımsız birim olmak üzere toplamda bin 923 bağımsız birimin teslimi gerçekleştirilecek.

Gaziosmanpaşa ilçesinde kentsel dönüşüm süreci başlamış ancak hak sahipleri ile uzlaşma süreçlerinin tamamlanamaması, vatandaşların sıkıntılarla karşılaştığının belirlenmesi nedeniyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un talimatları ile 2019 yılında kentsel dönüşüm faaliyetleri başlamıştı. Bu süreçte 4 mahalle 5 alt bölgede 5 bin 265 konut 110 ticari birim olmak üzere toplam 5 bin 375 bağımsız birimin dönüşüm süreci TOKİ ile koordineli bir şekilde yürütülüyor.

"Vatandaşlarımızın hem güvenliklerini sağlıyoruz hem de eski komşularıyla beraber eski yaşam alanlarına kavuşturmuş oluyoruz"

Kentsel dönüşüm faaliyetlerinin 2012 yılında başladığını söyleyen Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sezayi Köse, “İstanbul’da kentsel dönüşüm faaliyetleri ile ilgili süreç 2012 yılında altı bin 306 sayılı kanunun yasalaşmasıyla başladı. Süreci sayın Cumhurbaşkanımız 5 Ekim 2012 tarihinde Esenler’de başlatmıştı. 695 bin konutta vatandaşlarımız sağlıklı ve güvenli konutlarda yaşamını sürdürmekte. Bu noktada İstanbul’un hem Anadolu yakasında hem de Avrupa yakasında toplamda 39 ilçede bakanlık eliyle çalışmalarımız yürütülmektedir. Burada vatandaşlarımıza projeler bittikçe anahtar teslimi yapıyoruz. Vatandaşlarımızın hem güvenliklerini sağlıyoruz hem de eski komşularıyla beraber eski yaşam alanlarına kavuşturmuş oluyoruz. Eyüpsultan ilçemizin İhsanbey Mahallesi’nde tahliye ve yıkım süreci aşamasındayız. Yaklaşık 653 bağımsız birimlik projemiz yakın zamanda inşaatlara başlamış olacak. Güngören ve Tozkoparan’da Gençosman Mahallerinde toplamda bin 770 bağımsız birimlik bir proje yönetiyoruz. Orada da anahtar teslimi yaptığımız etaplar var. Esenler ilçemizde Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi devam etmekte ve yaklaşık 60 bin konutluk bir projedir. Gaziosmanpaşa ilçemizde 2019 yılında sayın bakanımızın talimatlarıyla sürece bakanlık talimatıyla dahil olduk. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile beraber burada inşa faaliyetlerimiz halen devam etmektedir. Yaklaşık bin 81 bağımsız birimin anahtar teslimi yapıldı” ifadelerini kullandı.