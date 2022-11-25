Gaziosmanpaşa Belediye tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ne özel düzenlenen yürüyüş yoğun ilgi gördü.

Gaziosmanpaşa Belediye tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ne özel düzenlenen yürüyüş yoğun ilgi gördü.

Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinlikte Bağlarbaşı Caddesi’nden Gaziosmanpaşa Meydanı’na pankartlı bisiklet turu ve yürüyüş gerçekleştirildi. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ne özel düzenlenen yürüyüşe katılan kadınlar, “Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir” yazılı pankartlar açtı. Etkinliğe Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve eşi Nezihe Usta ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şiddete karşı olduğunu söyleyen Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, “Özel bir güne aldığımız, özel bu uygulama bu. Yoksa annemizin, kardeşimizin, ninemizin, teyzemizin, canımızın, ciğerimizin, hepsinin bugün onlara saygının, şiddet yapılmaması gerektiğini gösteren bir çalışma bu yürüyüş” dedi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Şiddetin her türlüsünü kınıyoruz ama kadına şiddeti şiddetle kınıyoruz. Çünkü kadına şiddet kavramı bile kabul edilebilecek bir kavram değil. Doğal olarak şiddet yapanları da nefretle kınıyoruz. Vicdanı olan, Allah korkusu olan, insana saygısı olan bir kişi bunu yapmaz ve yapmamalı. Bugün bunun farkındalığını oluşturmak adına buradayız” açıklamasında bulundu.

Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın eşi Nezihe Usta, “Bugün burada bütün erkek, kadın el ele, birlikte, tek yürek. Hepimiz buradayız. Bunu tamamen hep birlikte protesto ediyoruz” diye belirtti.

Yürüyüşe katılan Gönül Şahin ise, “Kadına şiddetin her türlüsüne hayır. Sadece kadına değil, bugün Konya’da kürekle köpeklere vurulması beni çok üzdü. Masum olan, kendinden zayıf gördüğü her canlıya eziyet edilmesine çok karşıyım” diye konuştu.