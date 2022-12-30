Gaziosmanpaşa Belediyesi hayata geçirilen GOPKART projesini tanıttı. Gaziosmanpaşalılar ücretsiz olarak edindikleri GOPKART ile anlaşmalı esnaflarda indirimli alışveriş yapabilecek.

Gaziosmanpaşa Belediyesi hayata geçirilen GOPKART projesini tanıttı. Gaziosmanpaşalılar ücretsiz olarak edindikleri GOPKART ile anlaşmalı esnaflarda indirimli alışveriş yapabilecek.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından hayata geçirilen "GOPKART’’ projesinin tanıtımı Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. GOPKART, Gaziosmanpaşalıların ilçedeki anlaşmalı iş yerlerinden indirimli alışveriş yapmasına ve belediyenin sunduğu sosyal, kültürel ve sportif hizmetlerden indirimli faydalanmalarına imkan sağlıyor. Hayata geçirilen proje ile vatandaşların, ilçeye aidiyet duygusunu, esnafla komşuluk ve ticari ilişkilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. GOPKART’ın tanıtım toplantısına Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın yanı sıra çok sayıda esnaf da katıldı.

"Gaziosmanpaşa ilçemizi markalaştırmak istiyoruz"

Tanıtımda konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Arkasında çok büyük hayallerin ve emeklerin olduğu bu güzel çalışmanın lansmanının sizlerle birlikte burada paylaşmanın gururunu yaşıyorum ve hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. En ileri düzeydeki teknolojinin kullanılarak Gaziosmanpaşa ilçemizi markalaştırmak istiyoruz. Aslında bir GOPKART’ın baktığım zaman cebimden bir sürü kart çıkıyor, eminim hepimizin cebinde de bir sürü kart vardır. Ama GOPKART’ı sürekli taşımak istiyorum. GOPKART ayrıcalıklı olsun istiyoruz. Gaziosmanpaşalı olmanın bir ayrıcalık olmasını istiyoruz. Gaziosmanpaşa’da oturan ya da çalışan insanlarımızın buradaki atmosferle burada yaşayan insanlarla buradaki şehirle buranın dokusuyla buranın nüfusuyla bir gönül bağı olsun diye GOPKART’la onu tanıştırıyoruz. GOPKART’la onun hayatını güzelleştiriyoruz, kolaylaştırıyoruz. Biz burada yaşayan insanların buradaki esnaflara katkı sağlamasını, onlarla işbirliği yapmasını öncülük yapmış olsak, tanıtmış olsak bile bir kazanım olduğunu düşünüyoruz’’ dedi.