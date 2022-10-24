Gaziosmanpaşa’da seyir halindeki servis minibüsü, virajdan dikkatsizce dönen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile servis aracı duramayarak otomobili metrelerce sürükledi. Araçlar çöp konteynerlerine çarparak durabilirken, kazada otomobil şoförü hafif şekilde yaralandı. Kazada facianın eşiğinden dönüldü.

Gaziosmanpaşa’da seyir halindeki servis minibüsü, virajdan dikkatsizce dönen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile servis aracı duramayarak otomobili metrelerce sürükledi. Araçlar çöp konteynerlerine çarparak durabilirken, kazada otomobil şoförü hafif şekilde yaralandı. Kazada facianın eşiğinden dönüldü.

Kaza saat 07.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Hekimsuyu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ç. kontrolündeki 34 LCT 225 plakalı servis minibüsü, virajdan dikkatsizce dönen 34 UK 6024 plakalı Yücel A. kontrolündeki otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle birlikte servis aracı otomobili sürükledi. Bir süre sonra iki araç, yol kenarındaki çöp konteynerlerine çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kafasından hafifçe yaralanan otomobil sürücüsüne müdahale etti. Kaza sonucu servis aracında hasar oluşurken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Kazayı gören esnaf Yasin Güler, “Ben burada çalışıyorum. Gri araba kendini toparlayamayınca beyaz minibüse girdi. Aracın şoförü yaralı sanırım kulağında kan vardı. Başka yaralı görmedim” şeklinde konuştu.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.