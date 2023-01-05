Gaziosmanpaşa’da engelli öğrenciler, evlerinden okullarına, okullarından evlerine, Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin erişilebilirlik standartlarına uygun özel servis aracıyla ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Gaziosmanpaşa’da engelli öğrenciler, evlerinden okullarına, okullarından evlerine, Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin erişilebilirlik standartlarına uygun özel servis aracıyla ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçedeki engelli öğrencilerin okula ulaşımını kolaylaştırmak ve eğitimlerine destek olmak için ücretsiz servis hizmeti sunuyor. Bu çerçevede her gün 34 öğrenci, Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından erişilebilirlik standartlarına uygun, otomatik asansör sistemli servis araçlarıyla okullarına ulaştırılıyor. Sabahın erken saatlerinde öğrencileri okullarına götüren araç, dönüşte yine öğrencileri okullarından alarak evlerine götürüyor.

Servis hizmetinin kendisine kolaylık sağladığını ifade eden Damla Er, “Okula giderken önceden birçok zorluk çekiyordum. Trafikte kalıyorduk, derse zamanında yetişemiyordum. Ama servis olduktan sonra zamanında yetişmeye başladım ve yaşamım daha da kolaylaştı. Zamanında gidip arkadaşlarıma yetiştiğim için, zamanında eğitim gördüğüm için çok mutluyum. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. İyi ki var” dedi.

Servisten duyduğu memnuniyeti dile getiren Zeynep Çoban, “Her gün düzenli olarak alınıyoruz ve çok rahat ediyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamadım şu ana kadar, hiçbir zorluk çekmiyoruz. Saat 7.00’de evden çıkıyoruz, arabaya biniyoruz, okula gidiyoruz. Okuldan da saat 4 gibi çıkıyoruz, eve geliyoruz. Çok memnunum, çok teşekkür ederim” diye konuştu.