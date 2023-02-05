İstanbul için yapılan kar yağışı ve fırtına uyarısının ardından Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri, tuzlama ve küreme araçları ile ilçenin kritik noktalarında kar nöbetine başladı. Ulaşımda olumsuzluk yaşanmaması adına karla mücadele ekipleri 24 saat hazır bekliyor.

İstanbul için yapılan kar yağışı ve fırtına uyarısının ardından Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri, tuzlama ve küreme araçları ile ilçenin kritik noktalarında kar nöbetine başladı. Ulaşımda olumsuzluk yaşanmaması adına karla mücadele ekipleri 24 saat hazır bekliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul için yaptığı yoğun kar yağışı ve fırtına uyarısı üzerine harekete geçen Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçe genelinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini artırdı. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçede 24 saat kar nöbetine başladı. Kar yağışı durumunda ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklara anında müdahale edilecek.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tuzlama ve yol açma ekipleri, ilçe genelinde 22 araç ve 71 personel ile 24 saat hazır durumda. İhtiyaç halinde bu sayı destek ekiplerle artırılacak. Kar yağışıyla birlikte yolların kapanmaması ve vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması adına depolarda 2 bin ton tuz hazır bekletiliyor. Ayrıca kamu kurumlarına da Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından buzlanmalara karşı tuz takviyesi yapılmaya başlandı. Olumsuz hava şartlarında hastaneye gidemeyen yaşlı ve engelli vatandaşlar için ise hasta nakil aracı görev başında olacak.