Gaziosmanpaşa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Koşusu düzenlendi. Yarışmada dereceye girenlere altın ve madalya ile toplam 57 bin TL para ödülü verilirken, genci yaşlısıyla her yaştan kişinin katıldığı Cumhuriyet koşusunda oluşan renkli görüntüler dron ile görüntülendi.

Gaziosmanpaşa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Koşusu düzenlendi. Yarışmada dereceye girenlere altın ve madalya ile toplam 57 bin TL para ödülü verilirken, genci yaşlısıyla her yaştan kişinin katıldığı Cumhuriyet koşusunda oluşan renkli görüntüler dron ile görüntülendi.

Gaziosmanpaşa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde “Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Koşusu” düzenlendi. Bu yıl ikincisi düzenlenen koşuya miniğinden büyüğüne yaklaşık 2 bin spor tutkunu katıldı. Miniklerde bin metre, çocuklarda 2 bin metre ve büyüklerde 6 bin metrede yarışan sporcular dereceye girebilmek için ter döktü. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın da katıldığı etkinlikte dereceye girenlere tam, yarım ve çeyrek altın ödülü olmak üzere toplam da 57 bin TL ödül takdim edildi.

Sedat Balkanlı Spor Parkı’nda düzenlenen yarışmada konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Cumhuriyet tüm milletimize, ulusumuza hayırlı olsun. Bize bu cennet vatanı armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi burada minnetle yad ediyorum. Bugün tüm ilçelerden katılan gençlerimizle, yaşlılarımızla, sporcularımızla bir etkinlik yapıyoruz. Bu etkinlik çerçevesinde 2 bin kişiye yakın vatandaşımız müracaat etti. 6 yaşından 75 yaşına kadar her vatandaşımızın müracaatları var. Bu yarışmada profesyonel koşucularımız da var. Buradaki maksadımız Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Cumhuriyet Koşusu altında tüm vatandaşlarımızı bir arada tutmak. Aynı zamanda spora teşvik etmek ve derece alan sporcularımıza ödül takdim etmek. Tam, yarım, çeyrek altın ödüllerimiz olacak. Bugün ayrıca bir heyecanımız var. Türkiye ilk yerli ve milli otomobilini bugün stantta piyasaya sürecek noktaya getirmeye başlatıyor” açıklamasında bulundu.

Milli atlet olan ve erkeklerde kategorisinde kazanan Murat Emektar, “Birinci olduğum için çok mutluyum. Rakiplerim zorluydu. Parkuru aslında biliyordum. Ama tabii her zaman çizgiye şampiyonluk için çıkıyorum. Bugün de şampiyon oldum. Açıkçası biraz zorlandım ama benim için çok iyi oldu” dedi.

Kadınlar kategorisinde birinci olan Özlem Kaya Alici, “Tüm halkımızın, Türkiyemin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yılını kutluyorum. 100. yılda da en iyi şekilde inşallah kutlamamızı yaparız. Cumhuriyet Koşusu’nda birinci olduğum için çok mutluyum. Çok yarış koşuyorum ama cumhuriyetimiz adına yapılan yarışmalarda koşmak beni daha mutlu ediyor” açıklamasında bulundu.

Gökçe Gökseven ise “Cumhuriyetimizin 99. yılını kutluyoruz. Gerçekten çok özel bir gün. Her yaştan insanın da burada olması güzel. Çok heyecanlıyız. Böyle bir organizasyonda yer aldığımız için çok mutluyuz” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Cumhuriyet coşkusunda oluşan renkli görüntüler dron ile havadan görüntülendi.