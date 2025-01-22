İstanbul Gaziosmanpaşa’da 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alev alev yanan çatı itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 17.00’da İstanbul Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi Kavaklı Dere Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 katlı binanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın giderek büyürken vatandaşların ihbarı üzerine sokağa itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.