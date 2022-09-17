Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından sünnet ettirilen bin 612 çocuk, Belediye Meydanı’nda gerçekleştirilen sünnet şöleninde doyasıya eğlendi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından sünnet ettirilen bin 612 çocuk, Belediye Meydanı’nda gerçekleştirilen sünnet şöleninde doyasıya eğlendi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel sünnet şöleninde bin 612 çocuk sünnet oldu. Gaziosmanpaşa’da bulunan 5 hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra uzman hekimler tarafından sünnet ettirilen çocuklar, sünnet şöleninde buluştu. Gaziosmanpaşa Belediye Meydanı’nda düzenlenen programa Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve aileleriyle birlikte katılan minikler gönüllerince eğlendi. Programa katılan çocuklar uçurtma ve satranç takımı kazanmak için birbirleri ile dans ederek kıyasıya yarıştı. Etkinlikte konuşma yapan Belediye Başkanı Usta, konuşmasının ardından sünnet çocukları ve aileleri ile fotoğraf çekildi. Fotoğraf çekiminin akabinde sünnet çocuklarına hediye olarak yapbozlar dağıtıldı.

Sünnet şöleninde 2 oğlunu birden sünnet ettiren Vedat Bilen, “Öncellikle sevgili belediye başkanımız Hasan Tahsin Usta’ya çok teşekkür ederim. Şöleni düzenlediği için ayrı teşekkür ederim. Biz çok mutlu olduk, böyle güzel bir ortamda olmaktan çok keyif aldık. Başkanımıza ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum” dedi. Sünnet şöleninde sünnet olan Umutcan Biler, “İyi hissediyorum. Sünnet olduğum için çok güzel bir gün olacak. Sünnet olduğumda acı hissettim” şeklinde konuştu.

Çocukların erkekliğe ilk adımında aileleri ile beraber yanlarında olduğunu söyleyen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Bugün geleneksel sünnet şölenimizi yapıyoruz. Bin 612 çocuğumuzu ilçemizde sünnet ettirdik. Hem onlarla burada eğleniyor hem de onlar hatıra amaçlı küçük hediyelerimiz oluyor. Onlarla bu sünnet şöleninin akabinde okul döneminin hemen başlangıcında aslında bir motivasyon sağlamış oluyoruz. Çocuklarımızın bu vesile ile erkekliğe atmış olduğu ilk adımda aileleri ile birlikte onların yanında olmaya gayret ediyoruz” dedi.