Gaziosmanpaşa’da dün sabah saatlerinde yer altı kablolarının yanması nedeniyle bir mahalle 8 saat elektriksiz kaldı. İddiaya göre, BEDAŞ ekipleri geç gelip, kablolara geç müdahale edince bir kasaptaki yaklaşık 15 bin lira değerindeki etler ise bozularak çöpe atıldı.

Olay, dün sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa Yenimahalle’de yaşandı. İddiaya göre, saat 09.00 sıralarında bölgedeki yer altı kabloları bilinmeyen bir nedenle aniden yanmaya başladı. Kablolar yanınca bölgede elektrik kesintisi yaşandı. Durumu fark eden vatandaşlar bir yandan mazgallardan çıkan dumanları cep telefonu kamerası ile kaydederken bir yandan da durumu elektrik ekiplerine bildirdi. İddiaya göre, yaklaşık 3 buçuk saat sonra olay yerine gelen elektrik dağıtım şirketi BEDAŞ’a bağlı 2 görevli, arıza tespitinin ardından kazı çalışması başlatılması için kepçe geleceğini onun da gelmesinin uzun süreceğini belirterek beklemeye başladı. Bir süre sonra olay yerine gelen kepçe operatörü bölgede arızanın giderilmesi için kazı çalışması başlatırken, mahallede yaşayan çok sayıda esnaf ve vatandaş ise mağdur oldu. Elektrik kesintisi nedeniyle kasabın kepengini açamayan esnafın ise soğutucusunda ve tezgahında bulunan yaklaşık 15 bin lira değerindeki ürünleri bozularak çöp oldu. Geç gelen kepçenin çalışmasını bitmesinin ardından bölgeye 8 saatin ardından yeniden elektrik verilebildi.

"Sabah 09.00’dan beri elektriğimiz kesik defalarca aradık kimse dönüş yapmadı”

Elektrik kesintisi nedeniyle mağdur olan kasap Mahmut Sarıdoğan, "Sabah 09.00’dan beri elektriğimiz kesik defalarca aradık kimse dönüş yapmadı. Arıza tespiti için saat 12.30’da geldiler buraya. Sonra gittik yanlarına 2 kişi orada oturuyorlar. Makina bekliyorlarmış ve geç gelecekmiş saat 5 veya 6’yı bulacakmış dediler. Adamlar orada öylece oturuyor. Şuanda mallarımız bozulmuş durumda hepsi çöpe gidecekler. Zararımız 12 ile 15 bin lira arasında. Kepenkleri açamadık daha yeni gördüğünüz gibi yarım açtık. O da ne zaman elektrik gelirse işimize devam edeceğiz inşallah" dedi.