Gaziosmanpaşa’da kumar oynandığı tespit edilen bir adrese baskın düzenleyen polis ekipleri, işyeri sahibi hakkında adli işlem başlatırken, içerde sanal kumar oynayan 30 kişiye ise cezai işlem uyguladı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarla bina asansörünün uzaktan bilgisayar ile kontrol edildiğini ve giriş çıkışların izlendiğini belirledi.

Gaziosmanpaşa’da kumar oynandığı tespit edilen bir adrese baskın düzenleyen polis ekipleri, işyeri sahibi hakkında adli işlem başlatırken, içerde sanal kumar oynayan 30 kişiye ise cezai işlem uyguladı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarla bina asansörünün uzaktan bilgisayar ile kontrol edildiğini ve giriş çıkışların izlendiğini belirledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ve kumar oynamak’ suçuyla ilgi yaptığı çalışmalar kapsamında 8 Eylül günü Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesinde bulunan bir iş yerine baskın düzenledi. Polis ekipleri işyerinde bulunan 30 kişinin bilgisayar masasında oturarak sanal ortamda kumar oynadığını tespit etti.

Kumar oynatan ve oynayana cezai işlem uygulandı

Polis ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından işyeri sahibi hakkında ‘Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçundan adli işlem başlatılırken, kumar oynayan 30 kişiye ise bin 819 TL’den toplamda 54 bin 570 TL cezai işlem uygulandı. Öte yandan, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren işyeri ise zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı.

Polis baskınına ilginç çözüm; Bina asansörünü uzaktan bilgisayar ile kontrol etmişler

Adreste inceleme yapan polis ekipleri çok sayıda bilgisayar, 5 adet çarkıfelek diye tabir edilen kumar makinesi ele geçirdi. İşyerinde inceleme yapan polis ekipleri, İşhanı içerisinde bulunan asansörün işyerindeki bir uzaktan bilgisayar ile kontrol edildiğini ve işhanına giriş çıkışların ise güvenlik kamerası ile izlendiğini tespit etti.