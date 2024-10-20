Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Türkiye Kick Boks Federasyonu’nun destekleriyle 33. Super Series VIP Kick Boks Turnuvası düzenlendi. Turnuvada, ‘bağımlılıkla mücadeleye destek’ ile ‘kadına şiddete hayır’ temaları yer alırken, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için sporun önemine vurgu yapıldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Türkiye Kick Boks Federasyonu’nun destekleriyle 33. Super Series VIP Kick Boks Turnuvası düzenlendi. Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nde düzenlenen organizasyonda, ‘bağımlılıkla mücadeleye destek’ ve ‘kadına şiddete hayır’ temaları yer alırken, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için sporun önemine vurgu yapıldı. Turnuva alt grup maçlarıyla başlayıp, profesyonel sporcuların mücadelesi ile devam etti. Ulusal ve uluslararası alanda şampiyonluklar elde eden sporculardan Ali Kelat, Ezgi Yılmaz, Ömer Çavgın ve diğer Türk sporcular, dünyanın çeşitli ülkelerinden, uluslararası platformlarda şampiyon olmuş sporcularla ring de kozlarını paylaştı. Program sırasında sanatçı Dora ile Ersan Er sahneye çıkarak seyircilere konser verdi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve birçok sporsever vatandaşın katıldığı turnuvada İran, Türkmenistan, Gürcistan, Suriye, Tacikistan’dan birçok şampiyon sporcu da yer aldı.

“Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak bütün gençlere tesislerimizin kapısı sonuna kadar açık”

Programda konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, “Gaziosmanpaşa’da böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bizler kick boksta ve diğer spor dallarında disiplinin, özverinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu spor dalları vesilesiyle çocuklarımızı, gençlerimizi dışarıdaki kötü alışkanlıklardan arındırıp spora teşvik eden kurum ve kuruluşlara ayrıca teşekkür ediyorum. Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak bütün gençlere tesislerimizin kapısı sonuna kadar açık. Biz Gaziosmanpaşa’yı sporla anılan bir ilçe haline getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, buraya gelen bütün sporcularımıza, organizasyonda emeği geçen herkese, kıymetli misafirlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.