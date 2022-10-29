Gaziosmanpaşa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen konserler ile coşkuyla kutlandı. Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Mavi Gri grubu ve Gökhan Tepe sevilen parçalarıyla dinleyicilerine unutulmaz bir akşam yaşattı.

Gaziosmanpaşa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen konserler ile coşkuyla kutlandı. Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Mavi Gri grubu ve Gökhan Tepe sevilen parçalarıyla dinleyicilerine unutulmaz bir akşam yaşattı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında müzik grubu Mavi Gri ve sanatçı Gökhan Tepe’yi misafir etti. Mavi Gri grubu ve Gökhan Tepe konserde sevilen şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı. Konserde vatandaşlar doyasıya eğlenerek Cumhuriyet’in 99. yılını coşkuyla kutladı.

Programda sahneye çıkarak konuşan Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, her kutlamada yapılan anket sonucundaki oylamaya göre sanatçıların seçildiğini söyleyerek, “Umarım bu akşam bizde sizinle birlikte eğlenmiş oluruz” dedi.

Konser veren Mavi Gri grubuna Başkan Usta çiçek takdim ederken Gökhan Tepe’ye ise çiçeğini Gaziosmanpaşa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Emre Kılıç verdi.