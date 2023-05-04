Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından depremden etkilenen çocuklara okul öncesi etkinlikler yapıldı.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından depremden etkilenen okul öncesi öğrencilere yönelik olarak etkinlik ve uygulamalar düzenlendi. Etkinlik ve uygulamalar, Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elemanları Doç. Dr. Pınar Aksoy, Doç. Dr. Nuran Tuncer ve Arş. Gör. Betül Yılmaz Çam koordinatörlüğünde gönüllü okul öncesi öğretmen adayları tarafından gerçekleştirildi. Etkinlikler çerçevesinde, Tokat’ta, depremzede ailelerin barındığı kurum bünyesinde düzenlenen bir çocuk oyun odasında okul öncesi öğretmen adayları ve çocuklar bir araya gelerek, birlikte hikaye okuma ve anlatma, yapılandırılmamış oyunlar, dramatik oyunlar, şarkılı oyunlar, müzikli rondlar, sanat ürünleri, okuma-yazmaya hazırlık etkinlikleri yürütüldü.

"Çocukların iyi oluşlarını destekleyerek önemli bir sosyal sorumluluk projesi"

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Pınar Aksoy, kısa sürede hayata geçirilen bu uygulamanın depremden etkilenen çocukların zihinsel ve ruhsal sağlıklarının korunması, zaman kaybetmeden yeni yaşamlarına uyumlanabilmesi ve farklı yaştan farklı şehirlerden bir araya gelen çocukların normalleşebilmesi için önemli bir adım olduğunu belirterek, "Uygulamaların çocuklara olan katkılarının yanı sıra, okul öncesi öğretmen adaylarımızın da yaşanan durumlar itibariyle dezavantajlı konuma geçen depremzede çocukların iyi oluşlarını destekleyerek önemli bir sosyal sorumluluk projesine katkı sağladığını düşünüyorum" dedi.

"30’dan fazla çocuk yararlandı"

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Şenocak, depremzede ailelerin kaldığı kurumlar bünyesinde yer alan çocukların gelişimlerini destekleyici ortamlar hazırlamanın önemini belirterek, "Destekleyici hizmetlerin devamlılığının sağlanması için Eğitim Fakültesi olarak gerekenler her zaman yapılacak. Uygulamanın henüz okulların açık olmadığı günler içerisinde başladı. Etkinlik ve uygulamalardan 4-9 yaş arası 30’dan fazla çocuk yararlandı. Destek ve katkılarından dolayı Eğitim Fakültemiz öğretim elemanları ve okul öncesi 4. sınıf öğrencilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.