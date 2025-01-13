Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne bağlı Gençlik Merkezi’nde eğitim gören 11’inci sınıf öğrencisi Belinay Eğer, İngiltere’deki bir koleji tam burslu olarak kazandı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin eğitime katkı amacıyla faaliyete geçirdiği gençlik hizmetleri gençleri hayallerine kavuşturmaya devam ediyor. Belediyeye ait Gençlik Merkezi 11’inci sınıf öğrencilerinden Belinay Eğer, Marlborough Koleji’nin sadece İngiltere’de ikamet eden öğrencilere verdiği "Sixth Form Bursary" isimli bursu kazanan iki Türk öğrenciden biri oldu. Belinay Eğer, lisedeki son iki yıllık eğitimini İngiltere’de sürdürecek.

“Başarılarımın temelini Gaziosmanpaşa’da attım”

Duygularını anlatan Belinay Eğer, “Gerek dil eğitimi gerek spor ve sanat dalındaki eğitimlerimin temelini Gaziosmanpaşa’da attım. Gençlik Merkezi ve kendi okulumda aldığım eğitim benim için paha biçilemez, çok faydasını gördüm. Aslında çocukluktan beri akademi odaklı bir öğrenci olmadım. İlkokuldan beri birden fazla alanda eğitim aldım. Müzik ve sporla başladım, karate ve gitarla devam ettim. Bunun yanında bilgisayar, akıl oyunları gibi eğitimler de aldım. Kendi okulumda roket takımı kurdum. Robot yarışması odaklı bir takımın kurucu kaptanıyım” diye konuştu.

“İngiltere’de eğitim alacağımı öğrendiğim zaman tarifsiz bir heyecan ve mutluluk yaşadım”

Eğitim hayatına İngiltere’de devam edeceği için heyecanlı ve mutlu olduğunu söyleyen Eğer, “İngiltere’nin köklü bir kurumundan eğitim alacağımı öğrendiğim zaman tarifsiz bir heyecan ve mutluluk yaşadım. Gelecek senelerde göreceğim eğitimin kalitesi beni gerçekten çok heyecanlandırdı. Tek kazanmayı beklerken, bunu bir arkadaşımla paylaşmak benim için daha değerli. Beraber orada olmak bizim için çok daha faydalı olacak. Aldığım eğitimlerin karşılığını geri verdiğimi düşünüyorum” dedi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, İngiltere’de tam burslu okul kazanan Belinay Eğer ve ailesini makamında ağırlayarak, öğrenciyi başarısından dolayı tebrik etti.