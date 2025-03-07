Gaziosmanpaşa’da vatandaşlar, on bir ayın sultanı Ramazan’ın manevi atmosferini, Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin düzenlediği cami ve türbe ziyaretleriyle doyasıya yaşıyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında İstanbul’daki cami ve türbelere ziyaret turları düzenliyor. Her salı ve perşembe günü düzenlenen bu gezilerde, katılımcılar kutsal mekânları ziyaret ederek hem İstanbul’un eşsiz tarihine tanıklık ediyor hem de dualarla Ramazan’ın huzurunu paylaşıyor. Salı günleri yapılan gezilerde; Fatih Camii, Hırka-i Şerif Camii, Süleymaniye Camii, Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii ziyaret ediliyor. Perşembe günleri ise Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi, Çamlıca Camii ve Hz. Yuşa Türbesi’ne gidiliyor. Cami ve türbe ziyaretlerine katılmak isteyen vatandaşlar, her Salı günü yenilenen kayıt sisteminden, bir sonraki hafta için başvuru yapabiliyor. Gaziosmanpaşalılar, bu manevi atmosferi hep birlikte yaşamak için ebelediye.gaziosmanpasa.bel.tr adresinden kayıt oluşturabilirler.