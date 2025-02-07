Gaziosmanpaşa Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini sağlıklı ve temiz bir ortamda yapabilmesi için ilçedeki tüm cami ve cemevlerini düzenli olarak temizliyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçedeki 89 cami ve 3 cemevinde temizlik çalışmalarına devam ediyor. Tam donanımlı araçlarla ibadethanelerin halılarını yıkayan ekipler, pencerelerden avizelere, kapılardan avlulara kadar dip köşe temizlik gerçekleştiriyor. Temizlik işlemlerinin ardından son olarak gül suyu sıkılıyor.

3 bin 620 kez temizlik çalışması yapıldı

Günde ortalama 17 cami ve cemevini ziyaret eden temizlik ekibi, program dahilinde her gün farklı ibadethanelerin temizliğini yapıyor. Bugüne kadar 3 bin 620 temizlik çalışması gerçekleştiren ekiplerin özenli ve titiz temizlik çalışmaları ile vatandaşlar, pırıl pırıl ortamlarda gönül rahatlığı ile ibadet edebilmenin huzurunu yaşıyor. İbadethanelerde maneviyat duygusunu doyasıya hisseden vatandaşlar, Gaziosmanpaşa Belediyesinin temizlik çalışmalarını memnuniyetle karşılıyor.