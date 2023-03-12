Depremin ilk günlerinden itibaren bölgeye yardımlarını aralıksız sürdüren Gaziosmanpaşa Belediyesi, Kahramanmaraş’ta oluşturduğu merkezde vatandaşlara hizmet sunuyor.

Kahramanmaraş’ta oluşturulan konteyner kentlerle kuryeler aracılığıyla hizmet ulaştıran destek merkezi, mobil mutfak ile 3 öğün sıcak yemek ikramı, mobil fırın ile ekmek yapımı ve erzak desteği yapan Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri; sosyal mağaza ile insanların uzun süre boyunca ihtiyaçlarını karşılayabileceği çocuk ve bebek giyimi ile her yaştan insanın kullanabileceği kıyafetler, züccaciye eşyaları, ısıtıcı gibi birçok ürünü temin ediyor.

Bölgedeki çalışmaları ilk günden beri yerinde takip eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Kahramanmaraş ve çevre illerde yapılan çalışmaları paylaştı. Çadır kent ve dışındaki vatandaşlara sosyal ve kültürel anlamda birçok hizmetler yaptıklarını ifade eden Başkan Usta, günlük 10 bin kişinin sıcak yemeğinin ve ekmeğinin verildiğini belirtti.

Deprem bölgelerinde hayatın artık normalleştiğini söyleyen Başkan Usta, "Bizler hem sosyal anlamda hem de kültürel anlamda etkinlikler yapıyoruz. Bir yandan mobil mutfağımız ve mobil tırımızda yemek ve ekmek üretiyoruz. İnsanların gıda noktasında ihtiyaçları oluyor. Sosyal mağazamızda günlük karşılıyoruz. Burası geçici bir yaşam alanı ve 300’ün üzerinde çadır var. Bazı çadırlarda 2, aile bazılarında ise 20 kişi yaşıyor. Bir an önce konteyner yaşam alanlarına geçmesi için de çalışmalar sürüyor. Biz şu anda burada günde 10 bin ekmek üretiyoruz ve ihtiyacı karşılıyor. Seyyar mobil aracımız var, götürüp verebiliyoruz. Başta AFAD, belediyelerimiz ve hayırseverlerimiz yoğun bir şekilde konteyner çalışmasını sürdürüyor. Biz de Karacasu Mahallesi’nde konteyner kent yapıyoruz. İnşallah Ramazan ayına kadar yetişmesi ile ilgili gayret etmeye çalışıyoruz. Hükümetimiz yoğun bir şekilde kısa ve uzun vadeli çalışmalarını yaptı ve inşallah kısa sürede kalıcı konutların temelleri atılır. Önemli olan insanlarımızın sosyal problemleri, yaşama intibaları ve normalleşme süreçleri ile ilgili süreçleri. Onlar için burada sosyal yaşam alanları oluşturduk. Ramazanda iftar programlarımız ve çeşitli etkinliklerimiz de olacak. Kahramanmaraş genelinde de çok hızlı bir şekilde normalleşmeye doğru gidiyoruz. Deprem anında başka illere gidenler geri dönmeye başladı. Herkes normalleşme ile ilgili gayret içinde, yaralar sarılıyor ve hayat normalleşiyor. Biz de belediyelerimizin birçoğu ile beraber hayatı normalleşmeye gayret ediyoruz" dedi.