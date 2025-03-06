Gaziosmanpaşa Belediyesi Aile Danışma Merkezi Diyetisyeni Merve Tuğcu, Ramazan ayında oruç sürecinin daha sağlıklı geçirilebilmesi için sahurda ve iftarda dengeli beslenme önerilerini paylaştı.

Ramazan ayında doğru beslenmek, hem gün boyu enerjik kalmak hem de sağlık sorunlarının önüne geçmek için büyük önem taşıyor. Ramazan boyunca dengeli beslenerek, sindirim sistemimizi sağlıklı tutabileceğimizi vurgulayan Gaziosmanpaşa Belediyesi Aile Danışma Merkezi Diyetisyeni Merve Tuğcu, sahurda ve iftarda tüketmemiz gereken besinler hakkında bilgiler verdi.

"Sahurda tok tutan besinleri tercih etmeliyiz"

Ramazan’da sahurun önemine dikkat çeken Diyetisyen Merve Tuğcu, "Ramazan ayında uzun bir açlıkla karşılaşacağımız için sahurda doğru beslenmemiz çok önemli. Sahur tabağımızda yumurta, peynir gibi kaliteli proteinler, zeytin, ceviz, fındık, badem gibi sağlıklı yağlar bulundurabiliriz. Özellikle tokluk hissi sağlayacak şekilde tam buğday ve kepekli ekmeklerin olmasına özen göstermeliyiz. Bu tercihleriniz gün içerisinde yorgunluk, susuzluk gibi durumların oluşmasını engelleyecektir" dedi.

"Orucumuzu su ve hurmayla açmaya özen gösterelim"

Sindirim sisteminin sağlığı için iftar önerilerini sıralayan Tuğcu, "Orucumuzu açarken mutlaka su ve hurmayla açmaya özen gösterelim, bu ikili özellikle sindirim sistemi ve kan şekeri konusunda size destek olacaktır. Ardından menümüzü mevsim sebzelerinden yapılmış bir yemek veya kuru baklagiller şeklinde tamamlayabiliriz. Yanında kullanacağımız salatalara lor peyniri ekleyerek protein oranını yükseltebiliriz. Bir miktar pide ya da ekmekle de karbonhidratımızı alarak, iftarımızı sağlıklı bir şekilde yapabiliriz" diye konuştu.

"Ramazan’da yağ yakımını hızlandırabiliriz"

Ramazan ayında doğru beslenmenin sadece kilo alımını engellemekle kalmayıp yağ yakımına da destek olabileceğini belirten Tuğcu, "Mutlaka yeşil çaylarımızı limonlu ve zencefilli içerek metabolizma hızımızı arttırıyoruz. Sahur bitimlerinde yoğurtlarımızın içerisine sumak ekleyerek ödem atıcı özelliğinden faydalanabiliriz. Sularımıza ekleyebileceğimiz limon ve sirkeyle yağ yakım hızımızı artırabiliriz" ifadelerini kullandı.