Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü öncesinde ilçede ve bölgede faaliyet gösteren yerel basın mensuplarını ağırladı. Programda gazetecilerin sorularını cevaplayan Başkan Usta, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü öncesinde ilçede ve bölgede faaliyet gösteren yerel basın mensuplarını ağırladı. Programda gazetecilerin sorularını cevaplayan Başkan Usta, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Gaziosmanpaşa Belediyesinin tesisi olan Paşa Köşkü Cafe&Restoran’da düzenlenen program kahvaltı ile başladı. Ardından yaptığı konuşmada tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik eden Başkan Usta, yerel gazetecilere ilçede devam eden ve planlanan çalışmaları anlattı. Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Usta, basın, yayın temsilcilerinden gelen taleplerini dinledi.

Basın mensuplarına hitap eden Başkan Usta, yerel basının, şehirlerde yaşanan gelişmelerin öncüsü olduğunu ifade ederek, “Gaziosmanpaşa’nın artık kültürde, sanatta ve sporda hem mekanlara kavuşmasıyla hem de bu mekanları dolduran pırıl pırıl gençlere kavuşmasıyla zihinsel anlamda da dönüştüğünü görmek bizi mutlu ediyor. Biz bu anlamda hazırız. Türkiye Yüzyılı ile ilgili adımlar atıyoruz. Sizlerden beklentimiz; sizlerin bu konuda bize yön vermesi, katkı sağlaması, toplumsal önerilerin, toplumsal ihtiyaçların, toplumsal yönlendirmelerin sizler aracılığıyla bizlere iletilmesi ve daha güzel projelere, daha güzel hizmetlere birlikte yürünmesidir” dedi.