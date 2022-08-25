Bursalı hayırsever iş insanı Sabahattin Gazioğlu, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Üniversite Hastanesine verdiği desteklere bir yenisini daha ekledi. Üniversiteye bugüne kadar hastane binası da dahil olmak üzere çok sayıda yardım yapan Gazioğlu, doktorların ricası üzerine Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı’na güncel değeri 3 milyon TL’yi aşan “video endoskopi ve kolonoskopi sistemi” bağışladı.

Bursalı hayırsever iş insanı Sabahattin Gazioğlu, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Üniversite Hastanesine verdiği desteklere bir yenisini daha ekledi. Üniversiteye bugüne kadar hastane binası da dahil olmak üzere çok sayıda yardım yapan Gazioğlu, doktorların ricası üzerine Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı’na güncel değeri 3 milyon TL’yi aşan “video endoskopi ve kolonoskopi sistemi” bağışladı.

BUÜ Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, hayırsever iş insanı Sabahattin Gazioğlu’nun desteği ile tamamen yenilenen endoskopi ve kolonoskopi ünitesini hizmete açtı. Açılış etkinliğine Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Barbaros Oral, Doç. Dr. Melda Payaslıoğlu, Çocuk Gastroenteroloji Patoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tanju Özkan, akademisyen ve bölüm çalışanları katıldı.

Yapılan bağışın hastane ve bilim dalı için büyük önemi bulunduğuna işaret eden Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Sabahattin Gazioğlu’nun gerçek bir hayırsever olduğunu söyledi. “Ne zaman başımız sıkışsa kendisine gideriz ve asla bizi geri çevirmez” diyen Dekan Prof. Dr. Ekrem Kaya, bugüne kadar değişik düzeylerde yardım için Gazioğlu’nun kapısını çaldıklarını açıkladı. Prof. Dr. Ekrem Kaya; “Aletlerimiz bozuldu, onları tamir ettirdi. Yeni aletler aldırdı. Servislerimizin ihtiyaçlarını karşıladı. Hatta bize bir hastane bile yaptı. Yetmedi, hasta yakınları için misafirhane kiraladı. Sabahattin Gazioğlu’nun bazı yardımlarıbilinir, bazılarını da kimseduymaz. Öyle de bir insandır. Bizim gerçek anlamda büyüğümüz ve sıkıştığımız zaman başvurduğumuz bir hayırseverdir. Kendisine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu.

“Tedavi hizmeti aksamadan devam edecek”

Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Patoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tanju Özkan ise kuruluş tarihinden itibaren önemli çalışmalara imza attıklarını ve teknolojik aletlere ihtiyaç duyduklarını vurguladı. İlk kez 2007 yılında bir bilimsel araştırma vasıtasıyla endoskopi cihazıaldıklarını kaydeden Prof. Dr. Tanju Özkan; “Ancak bilim dalımız; bütün Güney Marmara, Kuzey Marmara ve İç Ege’yi kapsayan bir merkez durumunda. Çok fazla hastamız var. Hem hizmet hastanesi hem de üçüncü basamak çözülemeyen olgulara çalışan bir yer olmamız nedeniyle aletlerimiz arızavermeye başladı. Ne yazık ki üniversitelerimiz mevcut ekonomik durumlar nedeniyle bu ihtiyacı karşılamakta zorlanıyor. Biz de bunun üzerine bir hayırseverden bağış alma yoluna gittik. Sayın Sabahattin Gazioğlu ile bağlantı kurduk. Bizi hiç kırmadı. 2022 yılı Mart ayında bizlere endoskop, kolonoskop, bunların çift skopi cihazları, yeni doğan skopu, argon ve lazer kateterizasyon cihazlarını da temin ederek, ünitemizin gerçek anlamda donanımını tamamlamış oldular. Bu aletler ile uzun yıllar en iyi şekilde hizmet vermeye devam edebileceğiz” dedi. Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tanju Özkan, sağlık hizmetine ve akademik alandaki çalışmalara katkısı nedeniyle hayırsever iş insanı Sabahattin Gazioğlu’na teşekkürlerini ileterek, herkese örnek olması temennisinde bulundu.

Kurulum işlemleri tamamen bitirilen video endoskopi ve kolonoskopi sistemi, ünite genelinde hizmet vermeye başladı.