Eskişehir’de gazinoda çıkan kavgada 1 kişi silahla bacağından vurularak yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Eskişehir-Ankara kara yolu üzerinde bulunan bir gazinoda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kapanış esnasında gazinoda bulunan şahıslar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Murat I. silahla bacağından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gazinoda bulunan Emrah K. ve Cihan G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay yerinde olmayan yaralı şahsın bulunması amacıyla polis ekiplerince inceleme başlatıldı. Bacağından yaralı halde olan Murat I., gazinonun yaklaşık 300 metre ilerisinde polis ekiplerince yaşadığı kovalamaca sonucunda yakalandı. Yaralı şahıs, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ayrıca olay yerinden kaçan 1 kişinin yakalanması amacıyla başlatılan çalışmaların da devam ettiği öğrenildi.