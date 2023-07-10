Terörle Mücadele Gazisi ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Jandarma Uzman Çavuş Ensar Güney ve Ayşe Güney dünya evine girdiler.

Gazinin Olimpiyat Parkı’ndaki nikah törenine Erzurum Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Erzurum İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlker Şimşek, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Kuddisi Tırpan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Başkanı Recep Akgül, Sağlık İl Müdürlüğü Şube Müdürü Utku Ağırbaş, Şehit Aileleri, Gaziler, damat ve gelinin aileleri katıldı.