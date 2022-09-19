Vali Ali Çelik, Gaziler Günü sebebiyle Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şube Başkanı Şaban Başoğul ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanı Ahmet Asım Okat ve derneklerin yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Vali Ali Çelik, Gaziler Günü sebebiyle Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şube Başkanı Şaban Başoğul ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanı Ahmet Asım Okat ve derneklerin yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Ziyarette konuşan Çelik, "Bugünlerimizi, yarınlarımızı size borçluyuz.Şanlı tarihimizin ebedî kahramanları gazilerimizle bir arada olmanın mutluluğunu ve onurunu yaşadık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımıza saygı ve minnetle Gaziler Günü kutlu olsun" dedi.

Atatürk’e “Gazi” unvanı ve “Mareşal” rütbesinin verildiği Gaziler Günü sebebiyle; Vali Ali Çelik, Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Alim Işık ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Bakanı Şaban Başoğul tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.