Gaziler Günü nedeniyle Türkiye Muharip Gaziler Kütahya Şube Başkanı Şaban Başoğul ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanı Asım Okat, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret ettiler.

Gaziler Günü nedeniyle Türkiye Muharip Gaziler Kütahya Şube Başkanı Şaban Başoğul ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanı Asım Okat, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret ettiler.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Türkiye Muharip Gaziler Kütahya Şube Başkanı Şaban Başoğul, Başkan Işık’a kendilerini kabul ettiği için teşekkür etti. Gazilere yaptığı yardım ve destekler için de teşekkür eden Başoğul, Başkan Işık’ın yanında olduklarını dile getirdi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanı A. Asım Okat ise, Kütahya Belediyesi’nin kendilerinin bir evi olduğunu bildiklerini ifade ederek, ihtiyaç ve taleplerini kolaylıkla iletebildiklerini söyledi. Kendilerini kabul ettiği için Başkan Işık’a teşekkür eden Okat, şehitleri rahmetle andı.

Gazileri Kütahya Belediyesi’nde görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Işık, “Gaziler Günümüz kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Gazilik unvanının verilişinin 101. yıldönümünde bu makamda sizleri ağırlamanın ve kabul etmenin onurunu ve mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

Şehit aileleri başta olmak üzere gaziler ve yakınları konusunda hassas olduklarını belirten Başkan Işık, gazilerden gelen talepleri geri çevirmediklerini ifade ederek, “Her iki derneğimize, gazilerimize ve ailelerine yakışan iki mekanı kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Derneğimize bir müze yapımı konusunda desteğimiz devam edecek. Bu ülkenin gelecek nesillere vatan olarak bırakılmasında canını vermiş, mücadele etmiş, gazi olmuş, şehit olmuş tüm büyüklerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Siz değerli gazilerimize de Rabbim hayırlı ve sağlıklı ömürler versin” dedi.

Ziyarette Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Ömer Köse, Murat Arık ve Ertuğrul Cevahir de yer aldı.