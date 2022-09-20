Buca Belediyesi, 19 Eylül Gaziler günü dolayısıyla gazilere duyulan minnet ve şükran duygularının ifadesi olarak ilçede oturan gazileri ziyaret etti.

Buca Belediyesi, 19 Eylül Gaziler günü dolayısıyla gazilere duyulan minnet ve şükran duygularının ifadesi olarak ilçede oturan gazileri ziyaret etti.

Türkiye’nin huzuru, güvenliği ve esenliği için büyük bir onurla görev yaparak gazilik mertebesine ulaşan kahramanlar, Buca’da unutulmadı. Buca Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü sebebi ile gazilere plaket, çiçek ve Türk bayrağı hediye etti. Ziyaretler esnasında belediye bünyesinde yeni oluşturulan Şehit Aileleri ve Gaziler Şefliği hakkında bilgi verilerek gazilerin her türlü ihtiyaç ve isteklerinde yanlarında olacağı vurgulandı. Buca Belediye Başkanı Kılıç gazilere yolladığı mesajda, yaptıkları sonsuz fedakarlık için kendilerine teşekkür ederek sağlık ve huzur diledi. Bu anlamlı günde Kore gazileri de unutulmadı, Sarı Masa ekipleri tarafından Başkan Kılıç adına tek tek aranan gazilerin ’Gaziler Günü’ tebrik edildi.