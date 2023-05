“Bu güzel topraklarda bir an bile tereddüt etmeden, Türk vatanseverliğini, Türk fedakarlığını destanlaştıran siz değerli gazilerimizle bir araya gelmekten büyük onur ve gurur duyuyorum” diyen Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Dernek Başkanı Kemal Cındız ve dernek üyelerini makamında ağırladı.

Ziyarette konuşan Altunok, “Vatanını, bayrağını ve ülkesini seven siz değerli gazilerimizin bu ziyareti beni memnun etmiştir. Silifke Belediye Başkanı olarak meclis üyelerimizle ve tüm çalışanlarımızla her zaman siz değerli büyüklerimizin emrindeyiz. Ülkemizin geleceği, birliği, dirliği ve beraberliği için gözünü kırpmadan canını ortaya koyan gözü pek kahraman büyüklerimizden gelecek neslimizin öğrenecek çok şeyleri var. Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk Milleti, işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millettir. Her Türk, gazilik ve şehitlik onuruna kavuşmak için vatanı, milleti, bayrağı, marşı, soydaşları ve kutsal değerleri için savaşır. Milli karakterimizde olan bu duyguların, Türk ulusu ve her bireyi için vazgeçilmez bir anlamı ve önemi vardır. Türk Milleti bunun en güzel örneğini Kurtuluş Savaşı'nda yaşamıştır. 'Ya istiklal, ya ölüm!' demiştir. Türk tarihi işte böylesine 'kahramanlıklar' ile doludur. Destanlar yazan şehit ve gazilerimiz bizler için birer gurur abideleridir. Cenabı Allah’ım hepinize sağlıklı ve huzur günler nasip etsin. Sizlerin huzurunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimize de buradan şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Yönetim kurulu üyeleri ile Altunok’u makamında ziyaret eden Muharip Gaziler Derneği Mersin Şube Başkanı Kemal Cındız’da dernek faaliyetlerine verdiği desteklerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Altunok’a bir plaket verdi.