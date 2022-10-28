Eskişehir’den 40 gazi ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret eden Anaçağ Anaokulu ve Çağfen Koleji, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yılında Ulu Önder Atatürk’e olan sevgisini gösterdi.

Eskişehir’den 40 gazi ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret eden Anaçağ Anaokulu ve Çağfen Koleji, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yılında Ulu Önder Atatürk’e olan sevgisini gösterdi.

Eskişehir’de gaziler, öğrenciler, ebeveynler ve öğretmenlerden oluşan grup, Serkan Can Zengin’in heyet başkanlığında 27 Ekim günü Anıtkabir’de “29 Ekim için teşekkür, 10 Kasım dolayısıyla da saygı ve anma” töreni gerçekleştirdi. Anaçağ Anaokulu ile Çağfen Koleji, Eskişehir’de bulunan Türkiye Muharip Gaziler Derneği’nden 40 gazinin de katıldığı ziyarette duygusal anlar yaşandı. Ata’sının huzuruna çıkan gaziler, öğrenciler, eğitimciler ve ebeveynler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e Anıtkabir’de bir kez daha teşekkürlerini sunarak saygı duruşunda bulundu.

“Öğrenciler ve Gaziler Anıtkabir’de birlikte”

Düzenlenen ziyaret hakkında konuşan Anaçağ ve Çağfen Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin, “Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçen gazilerimiz ve onu yükseltecek, devam ettirecek olan çocuklarımızı bir araya getirerek Cumhuriyetimizin ilanının 99. yıldönümünde böyle anlamlı bir ziyarete imza atmak, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ve silah arkadaşlarına bir kez daha şükranlarımızı sunmak istedik. Davet ettiğimiz gazilerimizin ziyaretimize katılmasından onur duyduk. Atatürk’ün önderliğinde, Cumhuriyetimizi ilelebet koruyacak ve yaşatacak nesiller yetiştirmeyi bir görev biliyoruz. Gazilerimiz öğrencilerle birlikte Anıtkabir’de olmaları bizim için önemli. Bu törene katılan tüm gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, öğrencilerimize, velilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha şükran ve minnetle anıyoruz” dedi.