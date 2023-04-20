Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gaziantep Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Tek liste ile girilen genel kurul sonrası şube başkanlığına şehit eşi Gülay Bozan seçildi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gaziantep Şubesi’nde genel kurul heyecanı yaşandı. Derneğin Gaziantep Şubesi’nin 4. Olağan Genel Kurul’u 16 Nisan 2023 Pazar günü dernek binasında yapıldı. Genel kurulda, genel kurul heyeti seçimi, gündem onaylaması, komisyonların seçimi, 2023-2026 dönemine ait bütçe raporlarının okunması ve onaylanması, yönetim-denetim-disiplin kurulları asil ve yedek üyelerinin seçimi ile genel merkez genel kurul delegelerinin seçilmesi faaliyetleri gerçekleştirildi.

Tek liste ile girilen genel kurul sonrası şube başkanlığına şehit eşi Gülay Bozan seçildi. Derneğin Gaziantep Şube Başkanlığı’na seçilen Gülay Bozan’ın Türkiye’de ilk kadın dernek başkanı olduğu öğrenildi.