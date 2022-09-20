Muğla Öğretmenevinde düzenlenen programa Muğla Valisi Orhan Tavlı ve eşi Ayşe Tavlı’nın yanı sıra Muğla milletvekilleri Yelda Erol Gökçan, Süleyman Girgin, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı S.G. Yarbay Süleyman Ercan, siyasi partilerin il başkanları Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kıbrıs Gazisi Süleyman Taşkesen, Gaziler, Gazi aileleri ve Şehit aileleri katıldı.

Muğla Öğretmenevinde düzenlenen programa Muğla Valisi Orhan Tavlı ve eşi Ayşe Tavlı’nın yanı sıra Muğla milletvekilleri Yelda Erol Gökçan, Süleyman Girgin, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı S.G. Yarbay Süleyman Ercan, siyasi partilerin il başkanları Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kıbrıs Gazisi Süleyman Taşkesen, Gaziler, Gazi aileleri ve Şehit aileleri katıldı.

Yemek ikramının ardından Polis Memuru Mevlüt Balcı tarafından seslendirilen İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un Zulmü Alkışlayamam şiiri büyük beğeni kazandı. Şiir dinletisinin ardından 19 Eylül Gaziler Günü için hazırlanan videonun gösterimi yapıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda İl Müftüsü Yaşar Çapçı’nın yaptırdığı yemek duasının ardından bir konuşma yapan Muğla Valisi Orhan Tavlı Ülkemizin bağımsızlığı, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milli birlik ve beraberliğimizin korunması uğruna canını ortaya koyan gazilerimizin kahramanlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını ifade etti.

Vatanı, milleti, kendinden aziz bildiği mukaddes değerleri için canını vermekten çekinmeyen ve bu uğurda gazilik mertebesine ulaşan tüm gazilerimize şükranlarını sunan Vali Orhan Tavlı “Bizlerde eşsiz fedakârlıkları ve kahramanlıklarıyla övündüğümüz aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere emaneti olan cennet vatanımızı korumak, birlik ve beraberliğimize yönelen tehditlere karşı mücadele etmek, gelecek nesillere daha güzel ve müreffeh bir ülke bırakmak için, büyük ve güçlü Türkiye için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Vali Orhan Tavlı Sakarya meydan muharebesindeki askeri dehası ve yüksek komuta kabiliyeti ile şanlı Türk ordusunu zafere ulaştıran Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmetle yad ederek Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e “Mareşal” rütbesi ve “Gazi” unvanı verilişinin 101. yıldönümünü ve Gazilerimizin ‘19 Eylül Gaziler Günü’nü kutladı.