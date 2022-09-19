Yıldırım Okçuluk Spor Kulübü’nün organizasyonuyla kulüp tesislerinde gerçekleştirilen Gaziler Günü Okçuluk Yarışması’na katılan gaziler, okçuluktaki hünerlerini sergiledi.

Yıldırım Okçuluk Spor Kulübü’nün organizasyonuyla kulüp tesislerinde gerçekleştirilen Gaziler Günü Okçuluk Yarışması’na katılan gaziler, okçuluktaki hünerlerini sergiledi.

Gaziler Günü Okçuluk Yarışması, Yıldırım Okçuluk Spor Kulübünün organizasyonuyla kulüp tesislerinde yapıldı. Kupa’ya 9’u gazi olmak üzere 150 sporcu katıldı. Yarışma 7-8, 9-10, 11-12, 13-14 yaş kız ve erkekler klasik yay ve 13-14 yaş makaralı yay, büyükler kadın-erkek klasik yay ve makaralı yay kategorilerinde yapıldı. Yarışmanın ilk bölümünde aralarında olimpik ve milli sporcuların da olduğu gazilerle, minik sporcular sohbet ettiler. Sporcular sorularıyla gazilere büyük ilgi gösterirken, gazi olmanın nasıl bir duygu olduğunu anlamaya çalıştılar. Sadık Savaş, Serhat Karpuzcu, Yavuz Papağan, Levent Akpınar, Cemal Arıkan, Mehmet Laçin, Alptekin Köprülü, Mehmet Emin Tarlak’dan oluşan gaziler, öğrencilerin ilgi ve samimiyeti karşısında duygulu anlar yaşadılar. Öğleden sonra ise kendi yaş gruplarında yarışmaya katıldılar.

“Gazilerimizin hakları ödenemez”

Turnuva Organizatörü Yıldırım Okçuluk Kulübü Başkanı Cengiz Yıldırım, turnuva sayesinde sporculara vatan sevgisini aşılamak istediklerini vurgulayarak, “Üzerinde yaşadığımız bu toprak parçasının vatanımız kalması için canını ortaya koyan ve bu uğurda uzuvlarını kaybeden fedakar gazilerimize gereken vefayı göstermek amacıyla düzenledik. Gazilerimizin hakları ödenemez, bu anlamlı günde böyle bir organizasyon düzenlemenin gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Gün boyu süren ve seyircilerin de büyük ilgi gösterdiği yarışma sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları gaziler tarafından verilerken, gazilerimize de minik sporcular tarafından hazırlanan, minnet duygularını gösteren resim ve şiirlerden oluşan dosyalar ve plaket takdim edildi.