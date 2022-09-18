Şahinbey Belediyesi, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Türk Chopper Motosiklet Kulübü üyeleri "Gaziler Sürüşü"nün 9’uncusunu gerçekleştirdi.

Şahinbey Belediyesi, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Türk Chopper Motosiklet Kulübü üyeleri "Gaziler Sürüşü"nün 9’uncusunu gerçekleştirdi.

Şahinbey Belediyesi, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ile Türk Chopper Motosiklet Kulübünce düzenlenen "Gaziler Sürüşü"nün dokuzuncusu Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi önünden başladı. Tur sonrasında Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’nda pasta keserek katılımcılara ikram etti.

“Her yıl olduğu gibi yine bu yıl Türk Chopper ile birlikte”

Programda motosiklet kullanan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şehitlerin ve gazilerin vatan için kanlarını ve canlarını ortaya koyduğunu belirterek "19 Eylül Gaziler Günü olarak kutlanıyor. Gazilerimiz bu vatanın toprakları için canlarını, hayatlarını seve seve ortaya koyan ve bu uğurda bir uzvunu kaybeden kahramanlarımız. Biz de onlara teşekkürlerimizi, minnetlerimizi sunuyoruz. Bu vesileyle vatan için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizi de rahmetle, minnetle anıyoruz. Bu vatan uğruna hayatlarını ortaya koyan hem şehitlerimize hem de gazilerimize minnet ve şükran borçluyuz. Her yıl olduğu gibi yine bu yıl Türk Chopper ile birlikte, gazilerimizle beraber bir şehir turu atık. Bu haftanın farkındalığı gazilerimize duyduğumuz sevgiyi ve hürmeti gösteren bir çalışma oldu emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Başkan Tahmazoğlu her zaman yanımızda"

Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep Şubesi Başkanı Mehmet Yeter, verilen destekten dolayı mutlu olduğunu belirterek, “Bu yıl 9’uncusunu düzenlediğimiz geleneksel Gaziler Sürüşümüzü, yine Şahinbey Belediyemiz, Türk Chopper Kulübümüz ve gazilerimiz bir araya gelerek çok önemli bir etkinlik düzenledik. Bu organizasyonumuzda bizlere destek olan Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu’na ve Türk Chopper Kulübü Gaziantep Şubesi Başkanı Sedat Durgun’a teşekkür ediyorum. Bizlerin istediği sevildiğimizi ve hatırlandığımızı bilmek. Bu anlamda herkese teşekkür ediyorum” dedi.

"Büyük onur ve gurur duyduk"

Türk Chopper Kulübü Gaziantep Şubesi Başkanı Sedat Durgun da böyle bir organizasyonda bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz bir sürüş. Bu sene 9’uncusunu düzenledik. Türk Chopper Kulübü olarak Şahinbey Belediye Başkanımızla, gazilerimizle beraber şehir turu düzenledik. Bu önemli projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Geleneksel hale gelen bu organizasyonun 10’uncusunu da sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.