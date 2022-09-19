19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Malatya’da da resmi tören düzenlendi.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Malatya’da da resmi tören düzenlendi.

Gaziler Günü kutlamaları Valilik, Belediye,2.Ordu ve Gaziler Derneği tarafından çelenk bırakılmasıyla başladı. Saygı durşu ve İstşklal Marışının okunmasıyla devam eden törene Vali Hulusi Şahin, 2.Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhuriyet Başsavcı Muhammet Savran, İl Emniyet Müdürü, Ercan Dağdeviren İl Jandarma Komutanı Ercan Altın, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ahmet Kızılay, Baro Başkanı Onur Demez, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile gaziler ve askeri erkan katıldı. Kutlama programı program Şehir Mezarlığı’nda devam etti. Protokol üyeleri ve gaziler, Garnizon, Polis ve Gazi şehitliklerini ziyaret ederek dualar okudular. Şehit ailelerinin de katıldığı şehitlik ziyaretinde duygusal anlar da yaşandı.

Etkinlikler Kongre Kültür Merkezi’nde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen program ile sona etkinlikler erdi.