Düzenlenen cenaze törenine, Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, gazinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.(MA-EFE)

Cenazesi memleketi Emet ilçesine bağlı Esatlar köyüne getirilen Kıbrıs gazisi Ömer Çakır, burada düzenlenen töreninin ardından kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedildi.

Kıbrıs gazisi Ömer Çakır’a (69) 8 Eylül’de akşamı Tavşanlı-Kütahya Çevre Yolu Hanımçeşme Mahallesi mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada bir otomobil çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan Çakır, tedavi gördüğü Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün hayatını kaybetmişti.

Tavşanlı ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede Gaziler Günü’nde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ömer Çakır, Emet ilçesi Esatlar köyünde toprağa verildi.

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