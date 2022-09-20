Erzurum’da 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi.

Erzurum’da 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Müceldili Konağı’nda yapılan programa, Vali Okay Memiş, 9. Kolordu Komutan Vekili Tuğgeneral Berat Acar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

“Emperyalist güçlere canını siper etmiş bir memlekette görev yapmanın gururunu yaşıyorum”

Programda kısa bir selamlama konuşması yapan Vali Memiş, gaziler gününü kutlayarak, "Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehitlerimize ve ebediyete irtihal eden gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum." dedi.

Anadolu’nun Türk yurdu olması için tarihte çok büyük mücadeleler verildiğini söyleyen Memiş, konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü:

“Dünyanın en zorlu coğrafyalarından birinde yaşıyoruz. Bu zamana kadar 16 devlet kurmuş bir milletin de mensuplarıyız. Irak’ın kuzeyinde devlet kalmadı. Suriye’nin kuzeyinde o bölgede ülkemize yönelik terör saldırıları oluyor. O yüzden biz, burada Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve en son Pençe Kilit Operasyonu başlattık. Bu, başka ülkelerin toprak bütünlüğüne müdahale katiyen değildir. Ancak o bölgelerde otorite kalmadığı için sürekli ülkemize tehditler olmaktadır. Erzurum, Nene Hatunların, İbrahim Hakkı Hazretleri’nin, Alvarlı Efelerin, Kara Fatmaların memleketi, gaziler, şehitler yurdu. Emperyalist güçlere kendi canını siper etmiş bir memlekette görev yapmanın ayrı bir gururunu yaşıyorum.”

Öte yandan Vali Memiş ve il protokolü, 19 Eylül Gaziler günü münasebetiyle Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şubesi ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’nı ziyaret ederek, dernek üyeleri ve başkanları ile de bir araya geldi.