Zonguldak’ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Güzel Sanatlar Galerisinde resim sergisi açıldı.

Zonguldak’ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Güzel Sanatlar Galerisinde resim sergisi açıldı.

Sergiye, Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Zonguldak Baro Başkanı Türker, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Muammer Avcı, daire müdürleri, muharip gaziler ve vatandaşlar katıldı. Ardından protokol üyeleri serginin açılışını yaptı.

Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar, “Bende başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyen intikal eden büyün gazilerimize rahmetle minnetle bu vesile anıyorum. Sağ olan gazilerimizin de Gaziler gününü kutluyorum. Sağlıklı mutlu huzurlu günler diliyorum. Tabi ki hepimiz biliyoruz ki bu vatan kolay kazanılmadı. Kolay vatan olmadı. Çok can verdik. Şehitlerimizi de rahmetle minnetle anıyorum. Şükranlarımızı ifade ediyoruz. Bugünü ülke genelinde kutlarken bu etkinlikler içerisinde Kıbrıs barış hareketinde Uhud savaşında değişikli vesilelerle gazi olan doğu da güney doğu da gazi olan bütün gazilerimizi hatırlatan fotoğraf sergisinde açılışında sizlerle birlikteyiz. Bu serginin açılmasında emeği geçen herkesi kutluyorum. Tekrar gaziler günümüzü kutluyorum”dedi.

Muharip Gaziler Derneği Başkanı Necmettin Cantaş ise ,”Biz bu vatan için savaştık. Bu vatan için savaşmaya hazırız. Açılışa hoşgeldiniz diliyorum”dedi.

Program son bölümünde ise protokol üyeleri resim sergisi gezdi.