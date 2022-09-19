Kastamonu’da 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kastamonu’da 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen törenlerle kutlandı.

19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri çerçevesinde Kastamonu’da tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende, çelenk sunumunun ardından, katılımcılar saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nı okudu. Daha sonra kutlama progrmı, Halk Eğitim Merkezi’nde devam etti.

Halk Eğitim Merkezinde günün anlam ve önemine binaen bir konuşma gerçekleştiren Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkanı Hüseyin Mahmutoğlu, “19 Eylül Gaziler Günü, bedeli canla ve kanla ödenmiş bu toprakların vatan olmasında ve devletimizin bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı bir gündür. 19 Eylül; Kurtuluş Savaşı’nda, Kore’de, Kıbrıs’ta savaşan muharip gaziler ile Türkiye Cumhuriyeti’nin rejimi, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainleri terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik korucuları ve 15 Temmuz’da meydana gelen hain darbe girişiminde vücutlarını siper eden tüm malul gazilerin şeref günüdür” dedi.

Konuşmanın ardından şiir, müzik dinletileri ve çeşitli gösteriler gerçekleştirildi.

Kutlama törenlerine Vali Avni Çakır, eşi Bahar Çakır, AK Parti Milletvekili Metin Çelik, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik, İl Jandarma Komutanı Zafer Özden, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Dursun Kan ile çok sayıda davetli katıldı.